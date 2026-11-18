Москва18 ноя Вести.Американские компании заинтересованы в инвестициях в российско-китайские проекты, в частности, в сфере энергетики. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Он предположил, что на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США будут обсуждаться вопросы не только геополитики, но и экономического сотрудничества.

Хотелось бы отметить, что мы видим, что американские компании в том числе заинтересованы в инвестиции в совместные российско-китайские проекты. Поэтому вот эта трехсторонка, которая будет, это не только геополитика, но это, возможно, экономическое сотрудничество, где мы сможем реализовывать проекты Россия – Китай – США вместе. И это будут знаковые и важные проекты и в сфере энергетики, в других сферах сказал Дмитриев

По его мнению, важно переломить тот тренд на ограничение сотрудничества России и США, который ввел бывший американский президент Джо Байден.

И мы считаем, что это важно – переломить вот то, что делал Байден с точки зрения ограничения сотрудничества России и США. Действительно, совместно сотрудничать созидательно во многих сферах, несмотря на безусловно значимые попытки многих сил противодействовать такому сотрудничеству добавил он

Также Дмитриев указал, какие темы поднимались с представителями американского бизнеса на деловом форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне.