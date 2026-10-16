Дмитриев сообщил, что Путин поручил обсудить с США ряд инвестпроектов Дмитриев: по указанию Путина с США обсуждают ряд инвестпроектов

Москва16 окт Вести.По указанию президента России с США ведут переговоры по ряду экономических инвестиционных проектов, которые будут реализованы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Это серьезный форум, поэтому мы действительно подтверждаем, что по указанию и по поручению президента России Владимира Владимировича Путина есть целый набор проектов: экономических, инвестиционных, которые обсуждаются с американской стороной и которые будут реализованы сказал Дмитриев в рамках РЭН-2026

Также он анонсировал новые инициативы в сотрудничестве США и РФ, отметив, что "лед тронулся".

Дмитриев также отметил, что в Вашингтоне ищут варианты отказа от антироссийских санкций, так как они все чаще осознают вред ограничений для самих себя.