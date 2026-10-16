Дмиртиев заявил, что в Вашингтоне ищут варианты отказа от санкций против России

Дмитриев: в США ищут варианты отказа от антироссийских санкций Дмиртиев заявил, что в Вашингтоне ищут варианты отказа от санкций против России

Москва16 окт Вести.Соединенные Штаты находятся в ситуации, когда им приходится искать способы отмены антироссийских санкций, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать сказал он в кулуарах РЭН-2026

При этом, отметил Дмитриев, США постоянно работают над снятием своих санкций, так как все чаще осознают вред ограничений для самих себя.