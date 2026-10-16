Дмитриев: американцы все больше понимают, что санкции вредят самим США

Дмитриев заявил, что США все чаще осознают вред ограничений для себя Дмитриев: американцы все больше понимают, что санкции вредят самим США

Москва16 окт Вести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в США все отчетливее осознают: введенные против России ограничения бьют прежде всего по самим Штатам. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя — 2026".

Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать сказал он

Спецпредставитель президента привел конкретные примеры. По его словам, если в случае с ограничениями против российской нефти речь изначально шла о продлении снятия санкций на месяц, то для дизельного топлива этот срок составлял уже шесть месяцев.

Сейчас нависает закон Грэма (покойный сенатор США, внесен в список террористов и экстремистов РФ — прим. ред.), который должен быть введен в ближайшее время. Но также есть понимание, что этот закон навредит всем совместным проектам. Поэтому увидим, что с ним будет происходить подчеркнул он

Как отметил Дмитриев, "американцы сами себя загнали в эту санкционную ловушку", а теперь пытаются найти правильные механизмы, как из нее выбраться.

19 сентября глава Белого дома подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.