Дмитриев: Россия и США вскоре объявят о новых инициативах

Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США Дмитриев: Россия и США вскоре объявят о новых инициативах

Москва16 окт Вести.Россия и США в ближайшее время могут объявить о новых инициативах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

У нас есть абсолютно четкая таблица с [потенциальными российско-американскими] проектами, по которой мы абсолютно четко идем сказал он на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя"

Также Дмитриев заявил, что США, по его мнению, оказались в ситуации, когда вынуждены искать варианты отмены антироссийских санкций.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.