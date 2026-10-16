Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о важных инициативах

Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о важных инициативах

Москва16 окт Вести.Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых важных инициативах, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

Как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся сказал Дмитриев

Он уточнил, что помимо уже известной "дизельной сделки" готовятся и другие соглашения. Как напомнил спецпредставитель президента, обсуждаются проекты в Арктике, в газовой сфере и атомной энергетике, а также дата-центры.

Ранее Дмитриев отметил, что Министерство энергетики США определило российские компании, которые будут участвовать в поставках дизельного топлива на американский рынок.