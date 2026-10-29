Ушаков: Россия и США ведут диалог о снятии санкций с РФПИ

Ушаков отметил, что вопрос снятия санкций с РФПИ обсуждается с Вашингтоном Ушаков: Россия и США ведут диалог о снятии санкций с РФПИ

Москва29 окт Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что диалог о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ведется между Россией и Соединенными Штатами "уже какое-то время".

По его словам, которые приводит ТАСС, глава фонда и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев активно контактирует с американскими представителями.

Такой разговор ведется. Он уже какое-то время ведется, каков будет результат - я не знаю сказал Ушаков

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос РФПИ о снятии санкций. Собеседник издания отметил, что вопрос обсуждается в рамках усилий по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. При этом уточнялось, что финальное решение по возможной отмене ограничений пока не принято.