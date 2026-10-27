NY Times: в США могут снять санкции с РФПИ NYT: власти США изучают возможность отмены санкций против РФПИ

Москва27 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о снятии введенных против него санкций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, американский чиновник подтвердил, что вопрос обсуждается в рамках усилий по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Он также отметил роль главы РФПИ Кирилла Дмитриева в контактах с США по вопросам инвестиционного сотрудничества и урегулирования конфликта на Украине.

Окончательное решение по возможной отмене ограничений пока не принято.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ ставила вопрос о снятии санкций в ходе визита в США.