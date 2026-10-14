Дмитриев: в ходе визита в США ставился вопрос о снятии санкций с компаний РФ

РФ в ходе визита в США ставила вопрос снятия санкций с российских компаний Дмитриев: в ходе визита в США ставился вопрос о снятии санкций с компаний РФ

Москва14 окт Вести.Российская сторона ставила вопрос о снятии санкций в ходе визита в США. Об этом заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести".

Когда мы посещали Вашингтон, безусловно, вопрос снятия санкций стоял. Именно чтобы снимали санкции с компаний. До этого, как вы знаете, Соединенные Штаты делали некие послабления по снятию санкций с российской нефти, но это было на ежемесячной основе сказал Дмитриев

Ранее сообщалось, что Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками.