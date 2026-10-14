Москва14 октВести.Российская сторона ставила вопрос о снятии санкций в ходе визита в США. Об этом заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести".
Когда мы посещали Вашингтон, безусловно, вопрос снятия санкций стоял. Именно чтобы снимали санкции с компаний. До этого, как вы знаете, Соединенные Штаты делали некие послабления по снятию санкций с российской нефти, но это было на ежемесячной основесказал Дмитриев
Ранее сообщалось, что Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками.