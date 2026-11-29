Москва29 ноя Вести.Полная победа человека над онкологическими заболеваниям маловероятна. Такое мнение высказал онколог Антон Саад в комментарии РИА Новости.

Рак - это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах пояснил врач

Как считает Саад, что есть некоторый оптимизм перевода онкозаболеваний в хронические контролируемые состояния или снижение смертности за счет вакцинации, но полная победа над всеми видами рака, как это произошло с натуральной оспой, в скором будущем невозможна.

Ранее сообщалось, что российские врачи начали клиническое применение мРНК-вакцины для лечения рака толстой кишки "Онкопепт".