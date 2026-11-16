Москва16 ноя Вести.Стоимость противоопухолевой терапии зависит от оборудования и объема производства вакцин. Об этом ИС "Вести" рассказал доктор медицинских наук, онколог Алексей Новик.

Про те вакцины, которые запущены, мне сказать несколько сложно, потому что там большой многокомпонентный процесс, и многое зависит и от оборудования, и от расходных материалов, насколько они будут локализованы. В нашем опыте, например, у нас удалось в процессе разработки стоимость сбросить в 10 раз просто перейдя с зарубежных на отечественные сказал онколог

Врач также отметил, что немаловажным вопросом является объем производства.

Потому что, как оказалось, чем больше производится, тем дешевле разовая доза становится … На самом деле те вакцины, которые у нас сейчас зарегистрированы, они будут применяться в конкретных учреждениях. Это не ситуация, которая может в любой поликлинике быть сказал онколог

Ранее Алексей Новик заявил, что при некоторых заболеваниях злокачественные опухоли вошли в фазу хорошо контролируемого процесса.