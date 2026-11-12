Москва12 ноя Вести.Для лечения первого пациента, получившего персонализированную противоопухолевую вакцину "Неоонковак", потребовалось 10 инъекций. Об этом сообщил ИС "Вести" научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего российскую онковакцину, ушли метастазы, и спустя четыре месяца наблюдения у него не выявили новообразований.

Мы определяем уровень защитных клеток, которые появляются в результате использования вакцины. И как уровень достигается, выходит на плато, здесь прекращается, естественно, дальнейшее лечение, и врачи переходят к наблюдению за тем, как развивается процесс лечения у данного онкологического больного. Для первого понадобилось 10 инъекций рассказал Гинцбург

Вакцина для каждого пациента и для каждого вида рака строго персонализирована, отметил академик.

Это значит, что у этого пациента берется небольшое количество опухолевой ткани, а также его нормальные клетки; и в нормальной ткани и в опухолевой ткани определяется последовательность его ДНК. И сравниваются эти две последовательности - сравниваются с помощью специального программного обеспечения объяснил Гинцбург

Ранее Гинцбург сообщил о положительных результатах после получения онковакцины первым пациентом с раком кожи. Вакцину ввели 1 апреля 60-летнему жителю Курской области.