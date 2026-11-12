Москва12 ноя Вести.Метастазы у первого пациента, получившего онковакцину, ушли. Спустя четыре месяца наблюдения у него не выявили новообразований, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

По его словам, за пациентом продолжают наблюдать каждый месяц, и это продлится три года.

В комментарии "Газете.ру" академик отметил, что спустя четыре месяца у пациента не выявили новообразований. Ему проводят компьютерную томографию — с очень высоким разрешением, и в первую очередь смотрят лимфоузлы.

Гинцбург также объяснил принцип работы онковакцины, созданной на основе технологии мРНК: она настраивает иммунную систему пациента так, что та сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных.