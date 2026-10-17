Минздрав: испытания уникального препарата против рака печени прошли успешно Онколог Каприн сообщил об успешных испытаниях препарата "Гепаторен-МРНЦ"

Москва17 окт Вести.Первая и вторая фаза клинических исследований не имеющего аналогов в мире нового препарата против рака печени "Гепаторен-МРНЦ" прошли успешно, рассказал ТАСС главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Препарат, по его словам, основан на альбуминовых сферах, меченных 188Re, и предназначен для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.

Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата "Гепаторен-МРНЦ", не имеющего аналогов в мире сообщил Каприн

Ранее в интервью ИС "Вести" он рассказал, разработку каких вакцин против онкологических заболеваний ведет Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ.