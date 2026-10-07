РФ может показать пример другим странам в борьбе с онкологическими заболеваниями Каприн: Россия может показать пример в борьбе с раком многим странам

Москва7 окт Вести.Россия готова показать пример многим странам в вопросах профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом генеральный директор НМИЦ Радиологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Андрей Каприн заявил в интервью ИС "Вести" на полях Международного форума (Женский диалог) в Туркменистане.

По его словам, за последние годы в РФ значительно выросла выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями.

Мы об этом будем сегодня говорить – о предупреждении онкологических заболеваний. Сейчас на серьезные места выходят и диета как правильный образ жизни, как предиктор здорового образа жизни и нормального отношения к жизни. Сейчас этим очень много занимается Министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович Мурашко уже собирал несколько раз вот такие вот большие совещания, посвященные и профилактике онкологических заболеваний, улучшению [борьбы с заболеваниями]. У нас очень здорово улучшилась выживаемость и увеличился контингент наблюдаемых больных. И здесь мы можем многим странам показать примеры, тоже совершенно уже доказано заявил Каприн

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников "Элефуза". Отмечается, что препарат разработан совместно с партнерами из Китая.