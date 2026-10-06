В РФ зарегистрирован препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы

В РФ зарегистрирован препарат для лечения рака молочной железы и яичников В РФ зарегистрирован препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы

Москва6 окт Вести.Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников "Элефуза". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фармацевтической компании "Петровакс Фарм".

Отмечается, что препарат разработан совместно с китайскими партнерами.

Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат "Элефуза" (МНН: фузулопариб) для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток мутациями BRCA1/2 говорится в сообщении

В фармкомпании отметили, что регистрация селективного PARP-ингибитора поможет расширить возможности и доступность таргетной терапии агрессивных форм рака.

По словам заведующей онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ Светланы Хохловой, даже после успешного первого этапа лечения порядка 70% больных раком яичников в течение трех лет сталкиваются с рецидивом, а при повторных курсах химиотерапии почти у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.

Поэтому одна из ключевых задач лечения - максимально продлить период без прогрессирования и сохранить контроль над заболеванием. Появление еще одной опции в классе PARP-ингибиторов расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания сказала Хохлова

Ранее сообщалось, что в 2025 году каждый пятый случай злокачественного новообразования среди россиян оказался раком молочной железы (19%).