Голикова: препараты от меланомы и рака ЖКТ станут доступны по ОМС в 2027 году

Голикова: два онкопрепарата станут доступны по ОМС в 2027 году Голикова: препараты от меланомы и рака ЖКТ станут доступны по ОМС в 2027 году

Москва9 ноя Вести.Два индивидуализированных препарата для терапии меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта станут доступны россиянам по полису обязательного медицинского страхования в 2027 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках ОМС — это для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки заявила Голикова

Она подчеркнула, что это российские продукты, не имеющие аналогов за рубежом. Заявление прозвучало на IV Международном форуме природоподобных технологий в Курчатовском институте.

По словам вице-премьера, особенность таких средств — персонализированный подход: терапия нацелена на то, чтобы иммунная система пациента распознавала опухолевые клетки и атаковала их. Речь идет не о профилактических прививках от рака, а о лечении уже выявленных онкологических заболеваний.

Ранее Голикова сообщала о планах с 2027 года расширить перечень высокотехнологичной медицинской помощи по программе государственных гарантий, включив в него новые персонализированные методы противоопухолевой терапии.

Отдельные российские онковакцины уже применяются в клинической практике. Так, препарат "Неонковак" создается индивидуально с учетом особенностей опухоли пациента с меланомой, а для лечения колоректального рака в России используется персонализированная пептидная вакцина "Онкопепт".