Российская онковакцина "Онкорна" может стать доступной по ОМС с 2027 года

Вакцина от колоректального рака может стать доступна по ОМС с 2027 года Российская онковакцина "Онкорна" может стать доступной по ОМС с 2027 года

Москва13 окт Вести.Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорна" планируют включить в список оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2027 году. Такое заявление сделала заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на совещании комитета Совета Федерации​​​.

На следующий год мы планируем дополнительно расширить персонифицированные методы лечения другими вакцинами, в том числе разработанными коллегами из ФМБА - "Онкорна" и другие проинформировала Царева

По ее словам, все это будет оплачиваться за счет средств ОМС и осуществляться федеральными клиниками. Царева уточнила, что это будет доступно для всех россиян.

В апреле Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение вакцины "Онкорна".

Колоректальный рак, известный также как рак толстого кишечника, включает в себя злокачественные новообразования, которые появляются в различных частях толстой кишки.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала о признаках колоректального рака.