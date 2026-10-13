Москва13 октВести.Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорна" планируют включить в список оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2027 году. Такое заявление сделала заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на совещании комитета Совета Федерации.
На следующий год мы планируем дополнительно расширить персонифицированные методы лечения другими вакцинами, в том числе разработанными коллегами из ФМБА - "Онкорна" и другиепроинформировала Царева
По ее словам, все это будет оплачиваться за счет средств ОМС и осуществляться федеральными клиниками. Царева уточнила, что это будет доступно для всех россиян.
В апреле Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение вакцины "Онкорна".
Колоректальный рак, известный также как рак толстого кишечника, включает в себя злокачественные новообразования, которые появляются в различных частях толстой кишки.
Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала о признаках колоректального рака.