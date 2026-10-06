© Пищевые консерванты не так уж "просты", как о них думали прежде: они, как оказалось, влияют на микробиту кишечника., Globallookpress

Онколог назвала факторы, указывающие на рак толстой кишки Онколог Фатьянова: кровь в стуле может указывать на рак толстого кишечника

Москва6 окт Вести.Кровь в стуле может быть свидетельством самых различных заболеваний, но после 50 лет это требует особого внимания, поскольку может быть причиной рака толстой кишки. Об этом NEWS.ru заявила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" онколог Анастасия Фатьянова.

Кровь в стуле могут вызывать и трещины заднего прохода, и геморрой, и воспалительные болезни кишечника, и инфекции. Но рак толстой кишки тоже может проявляться кровотечением, поэтому этот симптом доктора исследуют особенно внимательно.

Колоректальный рак - одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Раннее выявление здесь особенно важно. После 50 лет риск возникновения рака толстой кишки заметно растет. Любой эпизод крови в стуле в этом возрасте - повод пройти колоноскопию пояснила Фатьянова

Врач отметила, что алая кровь на поверхности кала чаще связана с поражением нижних отделов кишечника – прямой и сигмовидной кишок. Темная кровь может указывать на поражение верхних отделов. Кроме того, опухоль сужает просвет кишки, что вызывает чувство неполного опорожнения и ложные позывы. Такие кровотечения довольно часто совмещаются с запором, который сменяется диареей.