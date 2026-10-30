Врач Малиновская: после 40 лет надо регулярно сдавать анализ на рак кишечника

Россиянам рассказали, какой анализ надо сдавать регулярно после 40 лет Врач Малиновская: после 40 лет надо регулярно сдавать анализ на рак кишечника

Москва30 окт Вести.После достижения 40-летнего возраста нужно регулярно обследоваться на рак кишечника. Об этом предупредила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская в комментарии изданию NEWS.ru.

Эксперт объяснила, что для этого нужно будет сдавать анализ кала на скрытую кровь. По ее словам, такой анализ существует в нескольких вариантах. Для первого необходимо три дня соблюдать диету, а для второго, который набирает популярность, специальная подготовка не нужна - иммунохимическое выявление гемоглобина и, в ряде случаев, трансферрина более чувствительно.

Малиновская уточнила, что при этом анализ даже при наличии новообразования может быть отрицательным. Эксперт объяснила, что кровотечение из полипа или ранней опухоли бывает периодическим, поэтому крови в образце просто не окажется.

Именно поэтому скрининг проводится неоднократно, а регулярно - раз в один-два года после 40 лет объяснила врач

Вместе с тем она добавила, что и положительный результат данного анализа тоже не может быть точным доказательством онкологии, так как кровь могла появиться из-за воспалительных заболеваний кишечника.

В свою очередь директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Ставрополе Оксана Чисникова заявила, что для выявления колоректального рака на ранней стадии важна колоноскопия. Чисникова уточнила, что этот вид рака входит в тройку наиболее распространенных.

Рак кишечника - это собирательное название для заболеваний, вызванных злокачественными новообразованиями в толстой и тонкой кишке. Колоректальный рак - злокачественная опухоль, которая локализуется в толстом кишечнике или прямой кишке.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова назвала факторы, указывающие на рак толстой кишки.