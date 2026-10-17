Москва17 окт Вести.Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это распространенное функциональное расстройство, при котором из-за повышенной чувствительности рецепторов кишечника и нарушения его связи с мозгом возникают мучительные симптомы при отсутствии органических патологий. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По его словам, синдром раздраженного кишечника — распространенное состояние, проявляющееся болями в животе, вздутием и нестабильным стулом (диарея, запоры или их комбинация). Характерной особенностью СРК является прямая зависимость симптомов от психоэмоционального состояния: стресс и волнение часто провоцируют резкое ухудшение самочувствия.

Синдром раздраженного кишечника, наверное, встречается у каждого второго, но при этом считается, что диагностировано только около 10-15% людей, у которых он действительно есть. То есть получается достаточно обширная категория людей. Иногда это бывает достаточно мучительно. На самом деле, что такое синдром раздраженного кишечника? Это симптомы в отсутствие их материальной причины. То есть кишечник здоров, зрительно здоров. Нет воспаления, красноты, отека, нарушения слизистых оболочек. Нет опухоли, нет полипа, нет чего-то еще. Нормальная практически биохимия, анализы, все хорошо. Только болит. Когда-то мы это называли спастическим колитом, неврозом кишечника. Невроз кишечника он еще с прошлых столетий, с XIX столетия. Что считается основным симптомом? Изменение висцеральной [внутренней] чувствительности рассказал Мясников

Доктор объяснил суть синдрома раздраженного кишечника на примере "датчика" — рецептора. В здоровом организме рецепторы кишки реагируют только на сильное растяжение — как датчик дыма на реальный пожар — и запускают процесс сокращения. При СРК чувствительность этих датчиков сбивается: они начинают реагировать на малейшие изменения и "зависают" в положении "включено". Их невозможно выключить, и они постоянно передают в мозг ложные сигналы тревоги.

Кишечник и мозг очень тесно связаны. Помните все эти теории микробиомы. Очень связаны, идет в мозг, тут формируется тоже определенный очаг, который начинает посылать сигналы, уже усиливая моторику кишечника, не только усиливая, где-то усиливает, где-то расслабляет. То есть идет диссонанс, соответственно, отсюда все эти симптомы. При этом, если мы сделаем колоноскопию (эндоскопический метод обследования внутренней поверхности толстой кишки с помощью гибкого аппарата с камерой — колоноскопа — прим. ред.) она будет нормальной. Изменение кишечных привычек — один из симптомов рака кишечника. Сегодня мы считаем синдром раздраженного кишечника настоящей, отдельной болезнью пояснил Мясников

Однако, по его словам, существуют так называемые римские критерии диагностики, которые учитывают множество симптомов в совокупности.

Конечно, есть "красные флаги", конечно, если человеку 50+ и у него кровь в стуле, или он начал худеть, если у него температура, меняется цвет и консистенция стула. Имеется в виду, что он становится либо черным, либо кофейная гуща и так далее. То есть признаки состоявшегося кровотечения нарастают, анемия появляется. Это все "красные флаги", когда надо сразу делать колоноскопию. Воспалительные колиты можно исключить, сделав анализ на фекальный кальпротектин. Он позволяет отличить язвенный колит, болезнь Крона от синдрома раздраженного кишечника. В основном, это диагноз сегодня клинический. И еще то, что добавилось в последние годы к пониманию патогенеза, а это влечет за собой и лечение отметил эксперт

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