Мясников о тревожных симптомах : крови не должно быть там, где ее быть не должно

"Красные флаги" в организме: Мясников о симптомах, которые нельзя игнорировать Мясников о тревожных симптомах : крови не должно быть там, где ее быть не должно

Москва17 окт Вести.Оценка серьезности симптомов зависит не от их наличия, а от их динамики, контекста, сопутствующих проявлений и внезапности возникновения, поэтому важно уметь отличать обычные недомогания от "красных флагов", требующих немедленного обращения к врачу. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он пояснил, что медицина не терпит шаблонов: один и тот же сигнал организма в разных ситуациях может быть, как пустяком, так и тревожным звоночком, требующим немедленного вмешательства.

Тема была заявлена как симптомы, которые нельзя игнорировать, но это все не так просто, потому что один и тот же симптом в разных обстоятельствах может быть, как абсолютно безобидная вещь, так и "красный флаг" какого-то серьезного состояния заявил Мясников

Он подчеркнул, что важно обращать внимание не на сам факт наличия симптомов, а на их динамику. Например, одышка при физической нагрузке (подъем на этаж) естественна, однако критически важна скорость восстановления дыхания. Аналогично с кашлем: эпизодическое поперхивание — норма, но изменение характера кашля, появление мокроты или примесей крови требуют немедленного обращения к врачу. Головная боль также становится поводом для беспокойства, если она приобретает упорный характер, усиливается при смене положения тела или сопровождается ночными пробуждениями. Эти признаки являются "красными флагами", требующими медицинской диагностики.

То есть тут важен не сам симптом какой-либо, а внезапность его появления, его динамика. И кстати, если он проходит, далеко не значит, что прошла опасность. Допустим, возьмем вот эту короткую транзиторную ишемическую атаку, когда внезапно у человека головокружение, нарушается на секунду речь, сглаживается носогубная складка, как бы тень над глазом промелькнула и прошло. Но это 25%, что у вас будет настоящий инсульт в скором будущем. Всегда что-то, что было перед этим, всегда. Не обратил внимания. Вот что-то вот было мне душно, как-то вчера, я чувствую, меня вот заложило что-то как-то и все. А утром он со скорой помощью приводит с обширным инфарктом. Инфаркт — это уже омертвение сердечной мышцы предупредил Мясников

Также доктор объяснил, что мелкие точечные кровоизлияния (петехии), которые часто возникают у женщин, могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, тогда как темные круги под глазами, которые многие ошибочно принимают за симптом болезней почек, чаще всего являются лишь особенностью строения кожи и сосудов.

Если на теле пять и более синяков размером не меньше сантиметра — это основание пойти сделать анализ крови, потому что, вдруг, у вас какие-то нарушения свертываемости. Еще закон: крови не должно быть там, где ее быть не должно. Кровь в моче — красный сигнал. Кровь в стуле — красный сигнал. Носовое кровотечение — это и довольно часто может быть и симптомом той же тромбоцитопении и нарушения свертываемости. Кровь при кашле, кровь в рвоте — это уже тоже красный сигнал, его нельзя игнорировать подчеркнул Мясников

Он призвал внимательно следить за состоянием своих выделений, так как своевременное обнаружение изменений в стуле и моче является важным способом ранней диагностики заболеваний.

Не все мы на это обращаем внимание. Кстати, возьмите за правило: смотреть на сделанное, человек должен обязательно видеть свой стул. Да, кстати, и мочу тоже желательно. Это может, так сказать, помочь предотвратить очень многие проблемы заявил доктор

По его словам, любые новые симптомы, возникшие после 50 лет, требуют обязательного медицинского обследования, так как они могут быть признаками серьезных заболеваний.

Любой симптом, который возник после 50 лет, он может быть серьезным. У вас никогда не было, вы всю жизнь 50 лет прожили, этого не было. И вдруг у вас что-то появилось. Вот тут уже надо думать. Не болела голова, например. Вот у меня голова реально практически никогда не болела, если по ней не били. Но если она, допустим, в 50+ у меня вдруг начинает все время болеть, мне уже надо обращать внимание. Может, там опухоль сидит? Или, допустим, жил нормально пожилой человек, и вдруг у него сухость во рту, он плохо ест, ему стало труднее глотать. Ну да, он может не обратить внимания, но родственники должны. Вы сразу обращайте внимание, потому что сразу можете выйти на проблему. У меня мама так. Я пришел к ней, и она говорит: "Ой, доктор, скажи мне, а что это мне стало как-то глотать трудно?". У меня сразу в голове "красный флаг" и обнаружили рак пищевода… То есть, я к тому, что иногда даже одним словом ты сразу можешь понять и оценить ситуацию. Так что надо быть бдительным сказал Мясников

Ранее он объяснил, в каких случаях опасно подавлять кашель. По его словам, при лечении кашля в первую очередь необходимо определить причину заболевания, так как при инфекции он будет полезным, а при рефлюксе может сломать ребра. Он отметил, что в первую очередь стоит обратиться к врачу, который подскажет тактику лечения.