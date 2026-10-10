Доктор Мясников рассказал, как на ранней стадии диагностировать астму у ребенка Доктор Мясников: хронический кашель у ребенка может быть эквивалентен астме

Москва10 окт Вести.Хронический кашель у ребенка может быть эквивалентен астме, поэтому необходимо сделать функциональный дыхательный тест и проконсультироваться со специалистом. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что постоянный легкий кашель у ребенка может говорить о начале астмы, поэтому важно не пропустить симптомы.

У ребенка, кстати, хронический кашель может быть эквивалентен астме. Это бронхиальная астма, она так и называется — кашлевая форма астмы. Поэтому, если ребенок у вас все время подкашливает, помимо того, что надо будет проверить носоглотку, вы должны его будете отвезти к доктору, чтобы он сделал функциональный дыхательный тест и определил, нет ли там астмы, потому что она может с этого начинаться и первое время проявляться только этим сказал Мясников

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничение контактов с людьми, у которых имеются насморк и кашель, является одном из основных способов защититься от простудных заболеваний.