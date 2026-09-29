Глава Роспотребнадзора дала рекомендации, как не простыть Глава Роспотребнадзора Попова посоветовала избегать людей с кашлем и насморком

Москва29 сен Вести.Ограничение контактов с людьми, у которых насморк и кашель, является одном из основных способов защититься от простудных заболеваний. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Нужно соблюдать общие правила защиты своего организма от респираторных вирусов - избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, у которых есть насморк, кашель. Если вы попадаете в такую ситуацию, то нужно оставаться дома и не заражать своих близких отметила Попова

По ее словам, также необходимо не забывать о мытье рук и дезинфекции гаджетов.

Ранее сообщалось, что в России начинается сезон простуды. За неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на треть.