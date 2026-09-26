Глава Роспотребнадзора Попова оценила эпидситуацию в мире как напряженную

Попова назвала напряженной эпидемситуацию в мире Глава Роспотребнадзора Попова оценила эпидситуацию в мире как напряженную

Москва26 сен Вести.Роспотребнадзор на фоне напряженной эпидемиологической ситуации в мире продолжает следить за недопущением проникновения инфекций на территорию России, рассказала РИА Новости руководитель ведомства Анна Попова.

Она отметила, что обстановка в разных государствах неодинакова, возбудители различных заболеваний попадают в Россию вместе с иностранцами и с гражданами, которые возвращаются из туристических или деловых поездок.

По словам Поповой, федеральная служба реализует весь комплекс мер, чтобы свести к минимуму эпидемические угрозы.

Мы обеспечиваем очень плотный контроль на государственной границе, контролируем ситуацию завоза инфекционных болезней в родную страну пояснила она

Глава Роспотребнадзора также рассказала, когда в РФ ждать пик заболеваемости гриппом.