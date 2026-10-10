Москва10 окт Вести.При лечении кашля в первую очередь необходимо определить причину заболевания, так как при инфекции он будет полезным, а при рефлюксе может сломать ребра. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что в первую очередь стоит обратиться к врачу, который подскажет тактику лечения.

Что вы должны знать о лечении кашля? Если у него инфекционная причина, в бронхах слизь, воспалительное содержимое, кашель можно представить себе, как полезный, защищающий, очищающий бронхи механизм. … Допустим, при влажном кашле мукалитики очень важны, чтобы обеспечить выход мокроты. И если мы подавим кашель, мокрота будет застаиваться, и сзади за ней в бронхах может возникнуть воспаление заявил Мясников

Врач отметил, что такой тип кашля встречается реже. Чаще - кашлевые рецепторы раздражает рефлюкс. Из-за этого происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Среди других причин – хронический гайморит или прием лекарств от повышенного давления.

Ты начинаешь кашлять, и ты, наоборот, как бы насилуешь эти стенки бронхов. Вызывается раздражение, осиплость голоса. Кашель будет такой сильный, вплоть до перелома ребер. Вот такие механизмы сообщил доктор

При этом он подчеркнул, что в ряде случае попытки подавить рефлекторный кашель тоже могут не дать результата.

Рефлекторный кашель, такой, как при рефлексе, при раздражении кашлевых рецепторов, надо подавлять тоже не всегда. Потому что подавлять - все равно воздействовать на механизм. Вы можете подавлять кашель, но при этом рефлюкс все равно преодолеет этот барьер. Или, допустим, если вы не отмените лекарство от гипертонии, провоцирующего кашель, то никакие противокашлевые средства вам не помогут на длительной основе, они вот будут облегчать час. Подавлять кашель иногда нужно, иногда не нужно. Почему мы всегда говорим: "Идите к врачу, он должен в этом понимать" заявил Александр Мясников

Ранее Мясников рассказывал, что COVID-19 мутировал и перешел в сторону большей заразности, однако снизилась и тяжесть заболевания. Он также обратил внимание на то, что в мире не существует абсолютно безопасных вирусов.