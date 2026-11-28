Доктор Мясников рассказал о недостатках спреев при боли в горле Мясников: спреи для горла не попадают в очаг воспаления и поэтому неэффективны

Москва28 ноя Вести.Спрей при боли в горле – удобная вещь, однако он не позволяет обработать всю миндалину, чтобы эффективно снять воспаление. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Полоскание – лучший способ избавиться от боли, отметил он.

Спрей — вещь удобная, но она не окутывает всю миндалину. Если я буду брызгать на миндалину, окутывается только та поверхность, которая к губам. Все, что сзади – не попадает. Поэтому раствор для полоскания куда более логично [использовать], потому что там окутываешь все миндалины. И главное – действующее вещество. Вы же понимаете, что вы полоскаете – это не какой-то там, я не знаю, травяной раствор или какая-нибудь там, я не знаю, что-то такое отвлекающее. Это активное лекарственное средство. То есть, это путь доставки лекарственного средства сказал Мясников

Ранее он объяснил, с чем может быть связан длительный кашель. По его словам, чаще всего причиной такого явления является аллергия или проблемы с рефлюксом.