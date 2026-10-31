Доктор Мясников объяснил, почему средства от простуды не помогают Доктор Мясников: средства от простуды не лечат, а снимают симптоматику

Москва31 окт Вести.Средства от простуды не дают гарантии результативности – они не убирают сам очаг инфекции, а лишь снимают на время симптомы. Об этом рассказал ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он обратил внимание, что сейчас начался сезон простуды, и люди без раздумий начинают принимать препараты.

Мы привычно бежим в аптеку и лечимся всевозможными средствами. Их называют средства от простуды, на самом деле правильнее говорить, что это средства при простуде. То есть они не дают гарантии результативности. Это не то, что принял средство от простуды - простуда прошла. Мы при простуде пытаемся принимать те или иные средства, а вот дальше как повезет сказал Мясников

По словам врача, в аптеках представлен большой ассортимент таблеток и порошков от простуды, однако у них одно действующее вещество.

Что такое простуда? Это вирусная инфекция. Покупая вот все эти порошки, многие из нас думают, что мы сейчас этот вирус заглушим. Да не заглушим мы его, раз уж он попал. Думать надо было раньше, предохраняться и так далее, но это далеко не всегда возможно, как мы знаем. Все эти средства при простуде чисто симптоматические. Они только для облегчения симптомов: температура, слабость и так далее…Действующее вещество о всех этих порошках - это парацетамол. Он действительно обладает обезболивающим действием, снижает температуру и относительно безопасен, пока мы не превышаем дозу добавил он

Опасной суточной дозой парацетамола, как отметил Мясников, является 4 грамма. Для тех, кто злоупотребляет алкоголем или имеет больную печень, это значение снижается до 2-3 граммов.

Итого вы выпили 500 мг парацетамола с утра как таблетку. Потом выпили порошочек в виде чая - это для вас чаек, не лекарство - а это плюс 325 мг. А потом вы еще выпили второй, это еще 325 мг, а в итоге это грамм, и это только с утра. Что получается? Вы вслепую приняли смертельную дозу парацетамола пояснил специалист

Кроме того, входящие в состав многих лекарств от простуды витамин С и цинк не работают, отметил врач.

Ранее доктор Мясников объяснил падение эффективности антибиотиков. По его словам, это связано с ростом резистентности заболеваний.