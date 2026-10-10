Терапевт рассказал, к чему может привести посещение бани при простуде Терапевт Каландия: посещение бани при ОРВИ может только ухудшить состояние

Москва10 окт Вести.Посещение бани во время простуды не уничтожает инфекцию, а лишь создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может усугубить состояние. Парная не способна остановить развитие заболевания даже на ранней стадии. Об этом рассказал терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия в разговоре с RT.

В бане организм активно отдает тепло: расширяются сосуды кожи, учащается пульс, усиливается потоотделение. Вместе с потом человек теряет жидкость. На фоне лихорадки, недостаточного питья и слабости это повышает риск обезвоживания, головокружения и обморока объяснил специалист

По словам терапевта, возвращаться к банным процедурам следует только после полного выздоровления, когда исчезнут острые симптомы и организм восстановит способность переносить привычные нагрузки.

Специалист подчеркивает, что одного дня без повышенной температуры недостаточно для посещения парной, особенно если сохраняются слабость или головокружение. Первое после болезни посещение должно быть щадящим: с сокращенным временем пребывания в парилке, без экстремальных температур и резких перепадов тепла и холода.

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