Москва3 окт Вести.Снижения уровня тревоги и стресса можно добиться с помощью банных процедур. Об этом пишет издание NEWS.ru со ссылкой на преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.

Банные процедуры действуют успокаивающе на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги сказал он

По словам эксперта, эфирные масла с пихтой и эвкалиптом укрепляют иммунитет, являются способом профилактики простуды. Помимо этого, по словам Умнова, для борьбы со стрессом можно пить травяные чаи, брусничный морс, воду с лимоном.

Преподаватель уточнил, что пить алкоголь в бане не надо, потому что это создаст чрезмерные нагрузки на сердце, которые оно может не выдержать. Также эксперт сказал, что на камни можно лить обычную воду или добавлять к ней специальные эфирные масла, которые оказывают общеукрепляющее действия.

Врач также заявил, что банные процедуры укрепляют сосудистое русло и способствуют уменьшению воспалительных процессов в легочной ткани.

Умнов дал советы и по поводу того, как правильно ходить в баню. Он рассказал, что перед баней сначала можно принять легкий душ, но волосы мочить не надо, так как это может привести к головной боли. По его словам, в бане стоит надеть войлочную шапочку, чтобы не было головокружения или головной боли. Оптимальной температурой воздуха он назвал 40–70 градусов при влажности 40–60%. Врач указал на то, что при дыхании пар не должен обжигать кожу и слизистую носа.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников дал ряд полезных советов по поводу бани.