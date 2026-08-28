Невролог Ткачев: отвары из трав не являются полноценным средством от тревоги

Развеян популярный миф о полезности отваров из трав Невролог Ткачев: отвары из трав не являются полноценным средством от тревоги

Москва28 авг Вести.Отвары из трав не являются полноценным средством, способным помочь при серьезной тревоге или бессоннице. Об этом в беседе с RT рассказал врач-невролог Александр Ткачев.

По его словам, некоторые растения могут облегчить засыпание и сделать стресс менее выраженным. При этом, обратил внимание невролог, этот эффект обычно мягкий и индивидуальный.

Мелисса может оказывать мягкое успокаивающее действие и помогать при небольшом стрессе или трудностях с засыпанием. Но рассчитывать, что мелисса справится с выраженной тревогой или стойкой бессонницей, не стоит сказал Ткачев

Он добавил, что то же самое касается пустырника.

Некоторые люди действительно чувствуют себя спокойнее, но качественных данных, позволяющих считать пустырник полноценным средством от тревоги, пока недостаточно подчеркнул эксперт

При этом Ткачев отметил, что травяной чай способен снизить напряжение, накопленное в течение дня.