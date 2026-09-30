Врач-терапевт назвал самые полезные ягоды для профилактики простуды Терапевт Осипов назвал ягоды, которые помогут укрепить иммунитет в сезон простуд

Москва30 сен Вести.Врач-терапевт Евгений Осипов в беседе с ИС "Вести" перечислил ягоды, которые помогут укрепить иммунитет к сезону простуд.

Ягоды являются полезной пищевой добавкой для организма. В частности, в них содержится ряд полезных веществ, которые называются полифенолами, антацианами, антиоксидантами. Они поддерживают здоровье сердца, клеток, иммунитета, пояснил эксперт.

В черной смородине содержится большое количество витамина C, который полезен для иммунитета и защиты от простуд в осенне-зимний период. В чернике содержатся вещества, которые укрепляют глаз, зрение, остроту зрения. Также в ягодах – в чернике, опять же, в черной смородине, в ряде других ягод, содержится железо, которое полезно для уровня гемоглобина, профилактики анемии, то есть малокровия рассказал Осипов

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации, как избежать простуды.