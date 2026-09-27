Москва27 сен Вести.Варенье из инжира помогает при простуде и укрепляет иммунитет, так как в нем содержатся полезные микроэлементы и витамины. Об этом ИС "Вести" заявил шеф-повар Анатолий Крюков.

Варенье можно и нужно варить, потому что микроэлементы и витамины, содержащиеся в инжире, они полезны всегда при простуде, при укреплении иммунитета. На килограмм инжира взять где-то в среднем 300-400 г сахара, засыпать инжир, выдержать 12 часов, чтобы инжир дал сок и на среднем огне далее томить на плите, чтобы дал сок. Пена, которая будет выделяться – это белок. Мы ее обязательно снимаем, перемешиваем и после того, как уже пена не выделяется, мы провариваем еще час-два, снимаем с огня и уже закатываем в банки … убираем в прохладное место и дальше с удовольствием употребляем сказал он

Ранее Крюков заявил, что инжир можно добавлять абсолютно во все блюда, так как он наполняет их яркими вкусами.