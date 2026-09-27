Россиянам рассказали, в какие блюда можно добавлять инжир Шеф-повар Крюков: инжир можно добавлять абсолютно во все блюда

Москва27 сен Вести.Инжир можно добавлять абсолютно во все блюда, так как он украшает их за счет уникальной текстуры и особого вкуса. Об этом ИС "Вести" заявил шеф-повар Анатолий Крюков.

Это офигенный афродизиак. Инжир можно добавлять абсолютно во все блюда. Он дополнение, как по сахару, как по текстуре, как декор. Он абсолютно каждое блюдо, салат, горячее блюдо, дополняет и наполняет именно ... вкусами за счет кислоты, если инжир перезрелый дополняет его сладостью, той же самой текстурой, вот этих семечек, кожицей. Поэтому инжир важно, когда он появляется, добавлять во все сказал он

Ранее нутрициолог и эксперт по долголетию Елена Желянина заявила, что инжир благодаря содержанию пищевых волокон помогает поддерживать нормальную работу кишечника.