Врач Маматов назвал пять главных правил для защиты от простуды осенью

Как не заболеть осенью: специалист раскрыл основы крепкого иммунитета Врач Маматов назвал пять главных правил для защиты от простуды осенью

Москва20 сен Вести.Для защиты от сезонных простуд недостаточно тепло одеваться и принимать витамины — укрепление иммунитета требует комплексного подхода. Об этом в интервью RT рассказал невролог, врач восстановительной медицины Алексей Маматов.

Специалист выделил пять базовых факторов поддержания здоровья осенью: стабильный режим сна с отбоем в одно и то же время, сохранение ежедневной умеренной активности от 10 до 30 минут, сбалансированное питание с ограничением быстрых углеводов, снижение уровня стресса и отказ от гаджетов за два часа до сна, а также полноценный отдых без работы на износ.

Врач напомнил, что эти меры должны дополняться базовой гигиеной, проветриванием помещений и своевременной вакцинацией.