Доктор Мясников: хронический насморк чаще всего может быть вызван аллергией

Доктор Мясников сообщил о причинах хронического насморка в холодное время года Доктор Мясников: хронический насморк чаще всего может быть вызван аллергией

Москва12 сен Вести.Осенью и зимой может усиливаться хронический гайморит, который чаще всего связан с сухим воздухом. Об этом ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

То, что мы называем хроническим гайморитом. То, что это зима, осень, действительно, может быть связано с сухим воздухом. Но в любом случае хронический гайморит – это не инфекция, это не бактерия, это, как правило, процессы аллергического характера сродни бронхиальной астме. Его и до конца вылечить нельзя, и вот с такими осложнениями он идет рассказал он

Мясников посоветовал обращаться к ЛОР-врачу, чтобы подобрать правильное лечение в периоды обострений хронического насморка.

Надо правильно подобрать лечение в период обострений… Но вообще это периодический прием антигистаминных препаратов под наблюдением ЛОР-врача уточнил он

Ранее сообщалось, что причиной аллергии осенью может стать не опавшая листва, а споры плесневых грибов, которые размножаются на ней, так как листья хорошо удерживают влагу и на них создаются подходящие условия для роста плесени.