Названы причины, по которым стирка может плохо повлиять на здоровье Врач Кондрахин: забытые в стиральной машине вещи могут стать источником бактерий

Москва27 окт Вести.Если вещи надолго оставить в стиральной машине после стирки или плохо постирать, то они могут стать источником бактерий и привести к появлению раздражения на коже. Об этом заявил врач общей практики, кардиолог Андрей Кондрахин в комментарии изданию "Абзац".

По словам медика, вещи "будут контаминированы микроорганизмами", если их "не постирать нормально".

В них бактерии заводятся, и они могут быть просто источником раздражения на коже либо давать какие-то неприятные эстетические моменты сказал Кондрахин

Помимо этого, врач указал на необходимость внимательно выбирать средства для стирки вещей маленьких детей. Кондрахин объяснил, что часть порошка или геля после стирки может оставаться на ткани и вызывать кожную реакцию. Медик порекомендовал включать дополнительное полоскание, если детская одежда была постирана неподходящими средствами.

Помимо этого, как сказал Кондрахин, может возникнуть проблема с отдушками – они могут вызвать кашель или раздражение слизистой.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что стирка белья при 30 градусах и отказ от глажки одежды могут привести к появлению домашних клещей.