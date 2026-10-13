Врач Мухина предупредила об изжоге и проблемах с ЖКТ из-за утягивающего белья Доктор наук рассказала о вреде корсетов и утягивающего белья для пищеварения

Москва13 окт Вести.Регулярное ношение жесткого утягивающего белья повышает внутрибрюшное давление и может провоцировать изжогу, рассказала "Абзацу" доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

По ее словам, механическое сдавливание мешает смыканию сфинктера желудка, что вызывает рефлюкс, а также ухудшает перистальтику кишечника, дыхание и отток желчи. Врач рекомендует носить такое белье не дольше 4–6 часов и отказаться от него при гастрите, грыжах и варикозе.

При этом клинические рекомендации (включая гайдлайны ACG) указывают, что тесная одежда служит лишь триггером для обострения уже существующей изжоги или ГЭРБ из-за роста давления в брюшной полости, а прямых доказательств того, что корсеты вызывают хронические болезни органов у здоровых людей, нет.