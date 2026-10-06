Москва6 октВести.Острая еда способна повредить слизистую желудка, однако не влияет на развитие гастрита, заявила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
Специалист отметила, что острая еда действительно может усиливать жжение, боль или дискомфорт у человека с чувствительным желудком. При этом сама острая пища не является универсальной причиной гастрита.
Наиболее значимыми провокаторами хронического гастрита считаются инфекция Helicobacter pylori и некоторые аутоиммунные процессы. Кроме того, слизистая желудка может повреждаться под воздействием отдельных лекарственных препаратов, прежде всего нестероидных противовоспалительных средствсказала Пехотина
Ранее эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, что повышение аппетита и тяга к сытной еде осенью являются естественной адаптационной реакцией организма на похолодание и сокращение светового дня.