Врач развеяла главные мифы о гастрите Врач Пехотина: острая еда раздражает желудок, но не является причиной гастрита

Москва6 окт Вести.Острая еда способна повредить слизистую желудка, однако не влияет на развитие гастрита, заявила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

Специалист отметила, что острая еда действительно может усиливать жжение, боль или дискомфорт у человека с чувствительным желудком. При этом сама острая пища не является универсальной причиной гастрита.

Наиболее значимыми провокаторами хронического гастрита считаются инфекция Helicobacter pylori и некоторые аутоиммунные процессы. Кроме того, слизистая желудка может повреждаться под воздействием отдельных лекарственных препаратов, прежде всего нестероидных противовоспалительных средств сказала Пехотина

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