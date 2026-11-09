Диетолог Русакова: холодец опасен при подагре и высоком холестерине

Диетолог Русакова рассказала, кому нельзя есть холодец Диетолог Русакова: холодец опасен при подагре и высоком холестерине

Москва9 ноя Вести.Людям с подагрой, мочекаменной болезнью и высоким уровнем холестерина не стоит есть холодец. Об этом заявила кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, которые приводит издание "Абзац", блюдо может вызвать серьезное обострение недугов.

Помимо подагры, мочекаменной болезни не рекомендуется (употреблять холодец – прим. ред.) при гастрите с повышенной кислотностью, холецистите, панкреатите, при нарушении липидного обмена сказала Русакова

Диетолог подчеркнула, что избыток соли в наваристом бульоне может спровоцировать резкие скачки артериального давления. Жестко контролировать калорийность рациона и сокращать потребление животных жиров также требуется при сахарном диабете второго типа, из-за чего свиные или говяжьи холодцы пациентам лучше заменять легким рыбным заливным.

29 августа ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович заявила, что при употреблении холодца возможен риск ботулизма.