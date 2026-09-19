Врач Виноградова перечислила опасные для гипертоников продукты и специи Кардиолог назвала продукты, сильнее всего повышающие артериальное давление

Москва19 сен Вести.Наибольшее влияние на рост артериального давления оказывают продукты с избытком соли: чипсы, фастфуд, маринады, соленая рыба, сыры и квашеная капуста. Об этом в беседе с RT предупредила врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Элла Виноградова.

По словам специалиста, излишек соли задерживает жидкость и перегружает сосуды, поэтому суточную норму стоит ограничить одной чайной ложкой (до 5 г).

Кардиолог также отметила, что к скачкам давления приводят быстрые углеводы (сладости, выпечка), кофеинсодержащие напитки, алкоголь и ряд тонизирующих специй — имбирь, жгучий перец, куркума, женьшень и гранатовый сок, стимулирующие выброс адреналина.

Людям с гипертонией Виноградова посоветовала ограничить подобные продукты и согласовывать диету с врачом.