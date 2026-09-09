Москва9 сен Вести.Употребление сладких газированных напитков способствует набору веса, а также разрушает сосуды. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Это способствует набору веса. И действительно, в основном в области живота, потому что включается очень много тех метаболических процессов, которые, собственно, к этому приводят заявила эксперт

Она добавила, что сладкая газировка для организма вреднее, чем пиво.

Она еще больше повышает уровень глюкозы в крови, потому что там и сахар, и газировка. А газация раздражает слизистую, и, соответственно, всасывание происходит еще быстрее, и она вообще ничем не тормозится. [Когда мы пьем] пиво, [есть] какие-то закуски. А колу мы пьем безо всяких закусок. Поэтому это такая мгновенная энергия, которую тут же нужно израсходовать. Почему? Потому что тот сахар, который будет плавать у нас в крови, он будет разрушать сосуды отметила врач-диетолог

Елена Соломатина добавила, что постоянное употребление сладких газировок в конечном итоге ведет к размножению в организме патогенных бактерий. При этом полезных бактерий, которые защищают организм от диабета и ожирения становится меньше.

Излишки [энергии] клетка откладывает в жир. И дальше этот жир начинает сам диктовать условия. То есть это фактически уже эндокринный орган, который вырабатывает ряд гормонов, он отвечает за воспаление, то есть он активирует иммунную систему. В кишечник к нашим полезным бактериям ничего не поступает, но зато поступает нашим условно-патогенным бактериям, потому что они размножаются на сахаре уточнила Соломатина

Ранее сообщалось, холодная кола может помочь при головной боли, но это зависит от причин недомогания. Врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик отметила, что газированный напиток может улучшить самочувствие, если голова болит из-за прекращения потребления кофеина.