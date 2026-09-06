Кола может облегчить головную боль, если она вызвана легким обезвоживанием

Врач: иногда холодная кола может помочь при головной боли Кола может облегчить головную боль, если она вызвана легким обезвоживанием

Москва6 сен Вести.Холодная кола может помочь при головной боли, но это зависит от причин недомогания. Об этом сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

По ее словам, газированный напиток может улучшить самочувствие, если голова болит из-за прекращения потребления кофеина.

Если головная боль связана с отменой кофеина у человека, регулярно употребляющего кофе, небольшая доза кофеина действительно может улучшить самочувствие отметила врач

Она добавила, что стандартная банка колы объемом 330 миллилитров содержит около 30–35 миллиграммов кофеина.

Также сладкая газировка может облегчить головную боль, если она вызвана легким обезвоживанием. Однако часто употреблять колу не рекомендуется из-за высокого содержания сахара.

Специалист отметила, что есть более здоровые альтернативы: вода — если причиной стало обезвоживание; несладкий чай или кофе в умеренном количестве — если речь идет о недостатке кофеина.