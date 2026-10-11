Врач назвала продукты, которые подрывают иммунную систему Врач Гардашник: сахар и фастфуд подрывают иммунную систему

Москва11 окт Вести.Продукты с высоким содержанием сахара и фастфуд подрывают иммунную систему, провоцируя воспалительные процессы, особенно в зимний сезон. Об этом сообщила РИА Новости главный врач Европейского Медицинского Центра (EMC) Розанна Гардашник.

Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов — важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый транс-жирами, провоцирующими воспалительные процессы пояснила она

Врач подчеркнула, что в холодный период важно употреблять в пищу белковые продукты (творог, яйца, нежирные сорта мяса, рыба), так как входящие в их состав аминокислоты выступают строительным материалом для глутатиона — главного антиоксиданта, необходимого для работы иммунитета.

В приоритете — мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи) и полиненасыщенные жиры (жирная рыба, яйца, кунжут), а также сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, бурый рис, крупы, макаронные изделия твердых сортов) уточнила Гардашник

Ранее врач-эндокринолог Виктория Садовская предупредила о скрытых недостатках популярных "полезных" продуктов, которые на самом деле являются слишком калорийными.