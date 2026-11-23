Москва23 ноя Вести.Источником серьезных инфекций могут стать непастеризованное молоко, слабосоленая рыба, сырой фарш или плохо прожаренное мясо. Об этом рассказала врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Дарья Намазова.

В беседе с RT она отметила, что такие продукты никак не выдают себя: их вкус, запах и внешний вид остаются обычными.

С недостаточно прожаренной птицей и свининой могут передаваться возбудители кишечных инфекций: сальмонелла, кампилобактер, отдельные типы кишечной палочки сказала Намазова

По ее словам, особую опасность также представляют паразиты, личинки которых могут попасть в организм с мясом.

Ленточные черви — свиной и бычий цепни — способны паразитировать в кишечнике годами, часто протекая малосимптомно. Круглые черви — трихинеллы, личинки которых могут находиться в мясе диких животных, например, кабана и медведя, — вызывают трихинеллез подчеркнула врач

Ранее врач-гастроэнтеролог, гепатолог ФНКЦ ФМБА России Екатерина Кудашкина сообщила, что мясо и мягкие сыры крайне опасны для человека даже спустя всего день после окончания срока годности. Она также добавила, что испорченные ягоды и морепродукты могут содержать в себе опасные токсины.