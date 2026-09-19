В Роскачестве предупредили об опасности покупки продуктов с рук на улицах

Ботулизм и сальмонеллез: эксперт назвала риски покупки домашней еды с рук В Роскачестве предупредили об опасности покупки продуктов с рук на улицах

Москва19 сен Вести.Покупка продуктов питания в местах несанкционированной торговли — на остановках, у обочин дорог и в переходах — несет серьезную угрозу для здоровья. Об этом в беседе с RT предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам эксперта, стихийная продукция кустарного производства не проходит санитарный контроль, изготавливается и хранится без соблюдения температурных норм. В связи с этим при употреблении домашних солений, молочной, мясной, рыбной продукции или консервов существует высокий риск заражения опасными инфекциями, включая сальмонеллез, дизентерию и ботулизм.

Кроме того, при нелегальной покупке потребитель полностью лишен возможности предъявить претензии, поскольку у продавцов отсутствуют документы и постоянные адреса.