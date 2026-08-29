Врач рассказала, чем могут быть опасны заварные пирожные Врач Орехович: в заварных пирожных вне холодильника может появиться стафилококк

Москва29 авг Вести.Заварные пирожные и десерты со взбитыми сливками могут быть опасны при хранении без охлаждения из-за риска размножения бактерий. Об этом NEWS.ru заявила ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович.

По словам врача, не стоит покупать эклеры и торты в местах, где отсутствуют холодильные витрины

Заварные и творожные пирожные, взбитые сливки — идеальная среда для золотистого стафилококка. Его токсины не разрушаются ни при кипячении, ни при заморозке предупредила Орехович

Она также призвала соблюдать условия хранения творога, брынзы и моцареллы, поскольку при нарушении температурного режима в них могут размножаться листерии и кишечная палочка.

Отдельно специалист предупредила о риске ботулизма при употреблении некоторых мясных и рыбных продуктов. В их числе она назвала холодец, паштет, вареную колбасу, а также копченую и слабосоленую рыбу в вакуумной упаковке.

Орехович рекомендовала не приобретать вяленую рыбу и колбасные изделия у непроверенных продавцов. Вздутую упаковку, мутный рассол и скользкий налет на продукте врач назвала признаками, при которых его следует выбросить.