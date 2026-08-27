Москва27 авг Вести.Чтобы избежать смертельно опасного ботулизма от домашних заготовок, необходимо правильно стерилизовать банки перед закатыванием продуктов и провести термообработку перед употреблением в пищу. Об этом ИС "Вести" рассказала врач-диетолог, терапевт, заведующая дневным стационаром "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.

По ее словам, ботулотоксин не изменяет вкус, запах и вид продуктов, поэтому зараженную еду невозможно определить по внешним признакам. Токсин вырабатывается бактерией и размножается без доступа кислорода, поэтому безопасными являются квашение и мочение, отмечает врач.

В домашней заготовке самое важное – это тщательная подготовка. Перед стерилизацией банки нужно вымыть с содой и проверить на сколы и трещины. Поврежденные использовать нельзя, так как туда может попасть инфекция… Сам токсин при кипячении действительно распадается, на это нужно 15-20 минут кипячения, но это мы говорим именно о токсине и о готовом продукте. Если вы используете консервацию, то желательно перед употреблением ее прокипятить. Если это технически возможно с точки зрения рецептуры. Сами же бактерии, споры бактерий, они не уничтожаются при кипячении, нужна температура более 120 градусов, что в домашних условиях достичь невозможно, поэтому, несомненно, банки мы моем, но помним о том, что это не является защитой рассказала Залетова

Она подчеркнула, что при консервации стопроцентной безопасности быть не может.

Нужно знать, как приготовился продукт, поэтому Роспотребнадзор категорически не рекомендует покупать домашние консервы с рук на рынках или в интернете. То есть либо промышленное производство, либо домашние заготовки отметила врач

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова заявила, что ботулизм можно распознать по таким симптомам, как слабость, тошнота, нарушение речи и асимметрия лица.