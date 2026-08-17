Инфекционист рассказал, что нельзя делать при отравлении Эксперт: при отравлении противопоказаны холодная вода и некоторые лекарства

Москва17 авг Вести.При отравлениях не следует пить холодную воду в больших количествах и принимать лекарства, влияющие на перистальтику кишечника. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии Университетской клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова Георгий Викулов.

Он напомнил, что к числу симптомов отравления относятся резкое повышение температуры тела, повторяющаяся рвота и многократный жидкий стул. Последние два приводят к быстрому обезвоживанию организма. Для его предотвращения необходимо принимать теплую воду и в небольших количествах.

Во-первых, жидкость не должна быть холодной. Потому что холодная жидкость чаще вызывает рвотный рефлекс. Не должно быть сразу большого объема. На один, соответственно, жидкий стул нужно обязательно 10 мл, то есть 2 чайные ложки специального низкоасмолярного раствора аптечного. Если рвота, там не менее пол чайной ложки объяснил врач

Он также указал, что при отравлении не следует принимать определенные лекарства.

Препараты, останавливающие перистальтику, тот же лоперамид, да, как действующее вещество, они противопоказаны. Почему? Потому что, остановив перистальтику, мы что создаем? Какие условия? Токсины начинают всасываться в кровь. Не выводятся. Могут повреждать стенку кишки, поражать почки сказал эксперт

Помимо вышеперечисленного, он порекомендовал не откладывая обратиться за медпомощью.

Конечно, лучше не пренебрегать медицинской помощью... нужно разобраться, ведь есть ли вирусная инфекция, а может быть смешанная инфекция. Вот, в частности, при шиге-токсигенной кишечной палочке (опасный вид бактерий, выделяющий сильный яд. Относится к штамму STEC. – прим. ред.) противопоказаны даже некоторые нестероидные противовоспалительные препараты с жаропонижающим действием, потому что они могут увеличить риск кровотечений. Антибиотики тоже противопоказаны. Значит, перечень препаратов очень узкий, и здесь нужно действовать ювелирно, правильно поделился врач

Ранее в Роскачестве назвали способы попадания кишечной палочки в продукты. Основными "поставщиками" стали грязные руки и необработанные кухонные предметы. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, частой причиной возникновения кишечной палочки становится несоблюдение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на кухнях кафе и ресторанов.