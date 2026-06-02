Эксперт назвала три правила, как не отравиться в путешествиях Эксперт рассказала, как избежать отравления в путешествиях

Москва2 июн Вести.Вирусолог Елена Малинникова рассказала ИС "Вести", как избежать отравления в путешествиях и на отдыхе в отелях.

По ее словам, в первую очередь, нужно всегда мыть руки перед каждым приемом пищи.

И очень важно, что необходимо мыть руки после контакта с животными, потому что животные у нас тоже являются источником инфекции … например … болеют такие животные, как рептилии, черепахи, лягушки … Избегать употребления … сырой воды, неизвестной воды … когда мы приезжаем … в отель, комплимент какой … стоит вода со льдом … Водичка там, это, конечно, не бутилированная сказала эксперт

Также она добавила, что нужно иметь с собой аптечку и ни в коем случае не применять лекарственные средства, которые останавливают понос или рвоту.

Потому что именно это является защитной реакцией организма. И это может, наоборот, ухудшить и утяжелить ситуацию … Восстановление водного баланса – это самое главное … Ну и диета, естественно, щадящая. И в первые сутки вообще лучше отказаться от серьезной такой тяжелой пищи. А дальше добавлять в пищу различные, ну, такие продукты, которые содержат, например, в себе крахмальные вещи сказала Малинникова

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девять человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после того, как поели в местном кафе.